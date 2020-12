PMs são flagrados brigando no centro de SP

Dois policiais militares foram flagrados hoje (4) brigando na região central de São Paulo. Nas gravações que ganharam as páginas de diversos sites de notícias e redes sociais, é possível ver os dois oficiais discutindo e um deles apontando a arma para o colega.

De acordo com informações do UOL, os dois protagonizaram a discussão devido um problema em relação ao horário de almoço. Ao que se sabe, o policial que aparece nas imagens apontando a arma teria que cobrir seu parceiro, porém não cumpriu o horário acordado e resultou-se na discussão.

No momento do ocorrido, a rua estava bastante movimentada o que acabou reunindo bastante espectadores. Em um dos vídeos é possível ver que ao tentar desarmar o colega, as pessoas que estavam no local entram em desespero e saem correndo.

Em nota oficial à Rádio Bandeirantes, a Secretaria de Segurança Pública disse: “A Polícia Militar informa que os PMs que aparecem nas imagens foram identificados e imediatamente retirados de serviço. O Comando do Policiamento local está adotando as providências cabíveis em relação aos fatos”.

Assista a seguir as imagens divulgadas nas redes sociais: