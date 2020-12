Ônibus cai de viaduto de 15 metros em MG e mata 10 pessoas

Um ônibus despencou de um viaduto de cerca de 15 metros de altura na BR-381 em João Monlevade, em Mina Gerais, nesta sexta-feira, deixando pelo menos 10 mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a polícia, é muito provável que o motorista tenha perdido o freio do ônibus. Testemunhas disseram que o fretado voltou de ré antes de cair do precipício.

O motorista pulou do carro antes da queda e fugiu. Quatro outras pessoas teriam saltado do carro também antes do acidente.

Vinte passageiros que estavam no ônibus foram socorridos e levados para o Hospital Local.

A pista está parcialmente interditada por carros e pessoas que pararam para olhar o acidente. (Com G1)