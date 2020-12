Obama, Bush e Clinton se voluntariam para promover a vacinação contra o novo coronavírus

As vacinas em desenvolvimento contra a covid-19 ganham três experientes “senhores-propaganda” nos Estados Unidos. Os ex-presidentes do país – líder em casos e mortes pela doença no mundo – Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton se comprometeram a tomar a vacina publicamente, como forma de incentivar o povo estadunidense a se imunizar.

O gesto, porém, ainda aguarda a aprovação de uma vacina pelo FDA (agência sanitária reguladora do país). O movimento é importante uma vez que uma pesquisa do instituto Gallup apontou que quatro a cada 10 adultos do país não estão certos se querem ser vacinados.

Em entrevista a uma emissora de rádio, ontem, Barack Obama – presidente entre 2009 e 2017 – falou que quer filmar ou televisionar o momento para passar mais confiança na ciência. “A única coisa na qual eu não confio é em pegar covid”, afirmou.

Já seu antecessor, George W. Bush – a frente do cargo entre 2001 e 2009 – deve ser imunizado junto com pessoas de grupos de risco. “O fará, com orgulho, em frente a uma câmera”, disse seu assessor ao portal NBC News.

Um porta-voz de Bill Clinton, presidente entre 1993 e 2001, confirmou que ele será vacinado publicamente para “incentivar os americanos a fazer o mesmo.”

Estados Unidos têm recorde de mortes

Os Estados Unidos registraram ontem o maior número de mortes por covid-19 em 24 horas deste o início da pandemia: 3.157 pessoas faleceram num único dia por causa da doença.

O recorde anterior foi de 2.601, em 15 de abril, segundo a Universidade Johns Hopkins. Com os números de ontem, os Estados Unidos chegam ao acumulado de 281.119 mortes pelo novo coronavírus.

O país é líder em casos e mortes pela doença. Desde março, mais de 14 milhões contraíram o vírus – com 200.070 destes casos detectados só ontem.

A nova alta nos números da pandemia preocupa autoridades norte-americanas. Além do recorde de mortes, a quantidade de internações têm atingindo patamares inéditos a cada dia desde a metade de novembro. Hoje, 100.226 pacientes infectados pelo vírus Sars-CoV-2 estão hospitalizados por todo o país; o número não havia ultrapassado 100 mil nem mesmo no ápice da crise sanitária, entre março e maio.

Em carta ao governo de Donald Trump, obtida pela emissora estadunidense CNN, a AMR (Associação Americana de Ambulâncias) alerta para a possibilidade de colapso do atendimento de emergência. “Sem um alívio adicional, ele parece que vai quebrar.”