Ex-boxeadora brasileira é acusada de espancar e matar o marido

A ex-boxeadora brasileira Viviane Obenauf, 34 anos, foi presa na Suíça acusada de espancar o marido até a morte.

A brasileira, que estava aposentada do boxe, se casou no ano passado com Thomas F, de 61 anos, em janeiro passado.

De acordo com a polícia, o crime teria sido cometido na casa do casal e a causa da morte da vítima foi registrada como “agressão violenta sustentada”.

Ainda não foi divulgada a motivação do crime, mas Viviane está sob custódia da polícia e deve ficar presa por pelo menos 3 meses, enquanto a polícia busca provas para fechar o caso.

Como lutadora da categoria super-pena, Viviane tinha um cartel de 20 lutas, 14 vitórias (sete por nocaute) e 6 derrotas.