Fotos: estátua de comerciante de escravos é substituída por uma de Darth Vader

Uma estátua de Darth Vader apareceu em um parque da cidade de Bristol, na Inglaterra, onde Dave Prowse, que interpretou o personagem na franquia ‘Star Wars’, nasceu. O ator morreu no dia 28 de novembro, aos 85 anos.

Divulgação / LucasFilm

Segundo o Strambotic, o monumento foi erguido no pedestal onde estava a estátua do comerciante de escravos Edward Colston, que foi jogada no rio por manifestantes do movimento Black Lives Matter em junho de 2020.

Reprodução / BBC / PA media

Ninguém sabe quem foi o autor da homenagem (que não foi autorizada pela prefeitura da cidade) ao vilão de ‘Guerra nas Estrelas’. Entretanto, suspeitas apontam para Marc Quinn, o artista londrino que já colocou, na calada da noite, uma estátua de uma ativista do Black Lives Matter sobre o mesmo pedestal.

Reprodução / Strambotic