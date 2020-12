Maconha deixa lista de ‘drogas perigosas’

Uma comissão da ONU que discute narcóticos aprovou ontem a retirada da maconha de uma lista das “drogas mais perigosas do mundo”. A medida passou em votação apertada, com 27 votos a favor, 25 contra e uma abstenção.

A maconha foi incluída na criação da lista, em 1961, ao lado de substâncias como a heroína e a cocaína. A reavaliação partiu de uma recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), feita no ano passado, baseado no aumento da procura por tratamentos com produtos compostos por derivados da planta, como o canabidiol.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Estudos sugerem que a substância pode proteger o sistema nervoso, além de aliviar sintomas de ansiedade, dores, inflamações e até convulsões. A legalização da maconha medicinal em diversos países também motiva o desenvolvimento de um mercado, com produção desde remédios até cremes e soros.

Apesar de não possuir impacto direto no controle da droga pelo mundo – cada país é responsável pela liberação ou não do uso da maconha –, a mudança deve reforçar movimentos de pesquisa e de legalização do uso medicinal e recreacional, uma vez que a lista é usada como referência pelos governos.

A comissão também rejeitou, por 28 a 23, a proposta de incluir na mesma lista o THC, substância psicoativa encontrada na maconha.