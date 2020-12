Jovem morre afogado ao tentar chegar a ilha próxima ao litoral no Guarujá

O jovem Guilherme Henrique Gomes Pires, de 18 anos, morador de Suzano, morreu afogado no último final de semana após tentar chegar a uma ilha próxima à prainha branca, no Guarujá.

Guilherme estava passando o fim de semana com alguns amigos quando tentou atravessar até a ilha, no domingo.

Com a maré baixa, é possível chegar á ilha andando, com água na altura da cintura, mas o tempo virou e um vento leste fez a maré subir rapidamente, deixando o mar bravo, com muitas ondas.

O rapaz ainda tentou pedir ajuda, mas se desequilibrou com as ondas e bateu a cabeça contra algumas pedras. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.