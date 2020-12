Feirinha de artesanato agora em versão online

O artesanato paulista acaba de ganhar um aliado: uma plataforma de vendas online para ajudar quem perdeu espaço físico onde vender seus produtos e também quem adora comprar roupas, enfeites e os mais variados itens feitos a mão por artistas, mas, por causa das medidas de isolamento social, ficou sem que costumava visitar.

A plataforma Vitrine do Artesanato foi lançada ontem pelo Governo do Estado de São Paulo. Ela permite que os artesãos possam expor seus produtos online. Quando um comprador se interessa, pode entrar em contato direto e combinar pagamento e entrega. Não há cobranças de taxas nem para vender nem para comprar e o site também não se responsabiliza pelas negociações.

Para participar, os artesãos precisam ser cadastrados na Sucato (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades do Estado de São Paulo) e realizar pré-cadastro. “Esse espaço reforça a importância do consumo de cultura mesmo em meio à pandemia e traz uma amostra da diversidade cultural das técnicas artesanais do estado. Já são mais de 1.000 produtos cadastrados na plataforma e esperamos que mais artesãos tragam o seu trabalho”, disse ontem a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Quem faz artesanato, se interessa em participar, mas não é cadastrado na Sucato pode fazer um pré-cadastro no site. A entidade vai solicitar fotos dos produtos e instrumentos de trabalho, além de vídeo de no máximo 5 minutos que demonstre o processo produtivo. A solicitação será analisada pela Sucato e o interessado receberá instruções por e-mail.

Para quem quer comprar, os produtos estão no www.artesanatopaulista.com.br. Depois de iniciar conversa com o produtor e combinar detalhes da compra, ao final, é possível clicar em encerrar negociação e avaliar o artesão. Eles são ranqueados com estrelas para servir de referência para outros compradores.