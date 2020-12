Espaços culturais também podem abrir na fase amarela

Cinemas, teatros, locais de exposições e outros espaços culturais da capital estão autorizados a abrir as portas ao público mesmo com o retorno da fase 3-amarela do Plano São Paulo, que entrou em vigor ontem. Estes estabelecimentos tinham liberação somente na etapa 4-verde de flexibilização da quarentena na cidade.

A autorização para que as atividades possam ocorrer foi publicada pela Prefeitura de São Paulo no Dário Oficial ontem. No entanto, o documento ressalta que os locais precisam se adaptar às regras da fase 3-amarela, como permanecer abertos somente por, no máximo, 10h diárias e até às 22h. Além disso, o limite para a operação será de 40% da capacidade total.

Redes de cinema, como Cinemark, estavam trabalhando com o limite de 40% de público nas salas mesmo na fase 4-verde. A iniciativa ocorreu por recomendação de especialistas do Hospital Albert Einstein.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na última segunda-feira, um dia após o segundo turno das eleições municipais, que seis regiões do estado retornariam ontem para a fase 3-amarela, incluindo a capital.

Reprodução

Na ocasião, o governador avaliou que a mudança de etapa do Plano São Paulo – projeto lançado em junho para organizar a retomada consciente dos setores da economia – foi necessária para conter o avanço do coronavírus no estado.

“Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo decidiu que 100% do estado vai retornar para a fase amarela”, afirmou como justificativa.