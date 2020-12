Doria diz que vacinação contra covid-19 começa em janeiro em São Paulo

O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira que o estado de São Paulo deve começar a vacinação contra covid-19 ainda no mês de janeiro.

O governador disse que pelo menos 46 milhões de doses da CoronaVac já estarão disponíveis para a vacinação em massa a partir do dia 1º.

A Coronavac é uma parceria da indústria farmacêutica Sinovac com o Instituto Butantan, de São Paulo.

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, com a chegada de 600 litros de insumos para produção nesta quinta-feira, a produção da vacina começará na próxima segunda-feira.

Doria disse ainda que o governo vai aumentar a fiscalização da fase amarela do Plano SP a partir desta sexta-feira para evitar aglomerações em estabelecimentos comerciais.