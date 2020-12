‘Diversão adulta’: Companhia aérea busca comissária por oferta inusitada a passageiros

Uma comissária de bordo está sendo procurada pela companhia British Airways por oferecer o que ficou conhecido como “Diversão adulta” para passageiros.

De acordo com o UOL, a mulher que não teve a identidade revelada, tem uma conta no Only Fans (plataforma de conteúdo adulto) e a usa com o apelido “AirHostess7” não somente para a oferta de serviços relacionados a sexo, mas também de venda de itens como calcinhas. Há informações de que ela tenha anunciado uma peça íntima por cerca de de 25 libras.

Embora os serviços que resultem em sexo tenham foco principalmente para clientes que façam reservas em hotéis, no Only Fans, “AirHostess7” dá detalhes de que eles também podem acontecer a bordo. “Se você quiser entretenimento adulto a bordo, tudo que você precisa fazer é me dar uma quantia em dinheiro e você terá uma experiência totalmente diferente à sua escolha”.

Em entrevista ao The Sun, a mulher confirmou que de fato trabalha para a British Airways e que cobra cerca de 50 libras como tarifa por confidencialidade.

Uma fonte relacionada à companhia aérea, além de outros funcionários reforçaram também a informação de que a “AirHostess7” é colaboradora da empresa. “Ela está claramente se prostituindo e impulsionando seus negócios usando fotos tiradas a bordo de aviões da BA”, comentou.

Por fim, uma porta-voz da British relatou que uma investigação foi aberta para apurar os fatos e identificar quem de fato é a profissional que aparece nas imagens.