Casal com bebê de colo é atropelado em faixa de pedestre no Rio Grande do Sul

Um acidente foi registrado recentemente com um casal e um bebê, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Eles atravessavam uma faixa de pedestres quando foram surpreendidos pelo impacto de um veículo que era conduzido por um idoso.

Segundo informações do jornal Fato Novo, o motorista ficou bastante assustado com a situação e pediu desculpas à família no momento do acidente.

Embora o susto, conforme revelado nenhum dos três ficou gravemente ferido. Com apenas alguns cortes e bastante abalados, os três foram encaminhados ao hospital local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Leia também:

Como é possível notar ainda na gravação de uma câmera de segurança compartilhada no YouTube, o fato do bebê ter caído por cima da mãe é que possivelmente evitou que a situação terminasse talvez em um acidente fatal.

De acordo com testemunhas, o motorista aguardou tanto as vítimas serem atendidas, quanto a chegada da Brigada, para quem qual prestou depoimento.

Assista abaixo às imagens registradas e compartilhadas no YouTube: