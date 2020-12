São Paulo promete apertar o cinto na fase amarela

Depois de colocar todo o estado de São Paulo em uma fase mais dura da quarentena – fazendo algumas regiões regredirem, como a capital, e mantendo outras estagnadas – o governo promete agora intensificar a fiscalização para garantir que as restrições sejam seguidas pelos estabelecimentos e pela população.

Na fase 4-verde, mais branda e onde a capital se encontrava, bares, restaurantes, lojas e shoppings podiam funcionar por até 12 horas por dia e atender até 60% da sua capacidade.

Já com o rebaixamento para a fase 3-amarela, que deve ser oficializada a partir de hoje, o período fica limitado a 10 horas por dia, com obrigatoriedade de fechamento até as 22h, e a capacidade de atendimento cai para 40%.

A mudança foi anunciada nesta segunda-feira e tem por objetivo frear o aumento nos números de mortes e de internações no estado. Em entrevista ontem à BandNews FM, o secretário estadual da saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que vai apertar o cinto para evitar abusos.

“Na quinta-feira [amanhã] vamos lançar um plano muito mais austero de vigilância, aumentando o número de fiscais e fazendo parcerias para que tenhamos maior capilaridade nestas ações.”

Desde 15 julho até aqui o governo já fez mais de 110 mil inspeções e aplicou mil autuações em pedestres sem máscara ou estabelecimentos com registro de aglomerações e outras infrações sanitárias. “Mas isso é pouco”, afirmou Gorinchteyn.

O secretário pediu ajuda da população. “Fomos abrindo de forma gradual e progressiva e, quando chegamos no faseamento verde, as pessoas acharam: ‘bom, voltou ao normal’. Não é assim. Essa é uma responsabilidade conjunta. Não é só o governo que promove as restrições, também as pessoas precisam fazê-las nos seus ambientes familiar e social.”

As associações que representam bares, restaurantes, comércios de rua e shoppings têm criticado a regressão de fase. As entidades reclamam que os setores não são responsáveis pelo descontrole da pandemia, pois têm cumprido as regras, e que as restrições atingirão um dos períodos de maior faturamento: o fim de ano.

Shoppings podem ter horário ampliado

Uma das criticas dos setores, de que a redução do horário de atendimento de 12 horas para 10 horas poderia causar aglomerações no comércio durante as compras de fim de ano, parece ter sensibilizado o governo do estado.

Coordenador-executivo do Centro de Contigência da Covid-19, João Gabbardo disse ontem à Rádio Bandeirantes que a questão do horário está sendo avaliada pelo grupo.

“As pessoas precisam fazer as compras de fim de ano e a tendência é de que haja aglomeração nos shoppings. A lógica seria ampliar o horário para reduzir a possibilidade de as pessoas se aglomerarem. Isso está na pauta e vamos discutir.”

Guarujá vai fechar as praias nesse fim de ano

A Prefeitura do Guarujá anunciou ontem que vai proibir a entrada de vans e ônibus de turismo na cidade e que fechará as praias para os banhistas em função do retorno para a fase 3-amarela.

Segundo o prefeito Válter Suman (PSB), cadeiras e guarda-sóis não poderão ser colocados na faixa de areia, nem serão permitidas atividades em grupo pelo menos até o próximo dia 4 de janeiro, quando o estado fará a nova reclassificação do Plano São Paulo.

“Até lá, a praia só poderá ser utilizada para atividades individuais, como caminhadas. Sei que é um impacto duro, mas estamos em estado de alerta em função do aumento de óbitos e internações e precisamos endurecer um pouco mais.”

À Rádio Bandeirantes, Suman afirmou que além de bloquear o acesso de turistas em vans e ônibus com barreiras nas entradas da cidade, vai proibir novas reservas em hotéis e pousadas e também aluguéis para temporada em casas e apartamentos. “É radical, mas se faz necessário nesse momento.”

Segundo Suman, as restrições serão discutidas no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, que reúne as cidades do litoral sul. “Optamos por tomar essa decisão no município, mas eu creio que a maioria dos prefeitos também adotará medidas restritivas.”