Reino Unido fecha acordo com Pfizer e começa vacinar contra covid-19 em uma semana

O Reino Unido deve começar a vacinação em massa contra covid-19 já na próxima semana, uma vez que a agência reguladora de produtos médicos do país concedeu ao laboratório Pfizer a licença para a vacina.

O país encomendou 40 milhões de doses e deve ser o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação em massa.

"É fantástico que a MHRA [sigla inglesa da Agência Reguladora de Saúde e Produtos Médicos] do Reino Unido tenha licenciado formalmente a vacina do grupo Pfizer/BioNTech contra covid-19. A vacina estará disponível em todo o Reino Unido a partir da próxima semana", disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson no Twitter.

O governo britânico disse que as primeiras doses de vacina serão para profissionais de saúde e idosos.

Já a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deve se reunir em 29 de dezembro para analisar se dará o sinal verde para o laboratório.