Quadrilha protagoniza cenas de filme durante assalto a banco em Criciúma

Ao menos 30 bandidos aterrorizaram a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, durante assalto a um banco na madrugada de ontem. Até o fechamento desta edição, o valor roubado de uma agência do Banco do Brasil não foi divulgado pelas autoridades e nenhum do assaltantes havia sido preso. Duas pessoas ficaram feridas: um vigilante e um policial militar, que está em estado grave.

Com cenas que lembraram filmes de Hollywood, com tiroteio, explosão, veículo incendiado e dinheiro espalhado pelas ruas, a ação dos assaltantes durou cerca de três horas, entre 00h e 3h da madrugada de ontem.

Conforme informações da polícia, os bandidos utilizaram armamento pesado, como fuzis de calibre 556 e 762, além de explosivos e miguelitos – equipamentos de metal capazes de furar pneus de carros. Além disso, a quadrilha utilizou 10 carros novos de marcas de grande valor comercial, como BMW, Audi e Land Rover, que foram encontrados abandonados em um milharal na cidade de Nova Veneza, vizinha de Criciúma.

De acordo com as autoridades, o roubo é o maior em proporção na história do estado. As investigações do crime continuam.

Cronologia do roubo

>> 00h de ontem Bandidos ateiam fogo em um caminhão em frente ao 9º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Jardim Maristela, para dificultar a ação dos policiais. Miguelitos (equipamento de metal capaz de furar pneus de carros) também foram espalhados pela região. Logo após, os criminosos se dirigiram ao centro de Criciúma

>> 00h15 Começam as explosões e tiroteios. Os bandidos abordaram trabalhadores do DTT (Departamento de Trânsito e Transporte), que foram feitos reféns. Eles ficaram sentados em um dos cruzamentos da região, como “escudo”

>> 3h Criminosos finalizam o assalto a uma agência

do Banco do Brasil e iniciam a fuga da cidade

> 6h Policia prende quatro pessoas que pegaram R$ 810 mil deixados para trás pelos bandidos. De acordo com os policiais, elas não tinham ligação com a ação dos criminosos

>>7h Dez carros utilizados pela quadrilha são encontrados abandonados em um milharal na

cidade de Nova Veneza, vizinha de Criciúma.

“A mobilização dos criminosos na madrugada é algo inédito no estado. É o maior roubo em proporções em Santa Catarina pelo tamanho da ação. Cinematográfico”

Anselmo Cruz, delegado do Deic (Diretoria Estadual de Investigações Criminais)