Plano de vacinação não tem data para ficar pronto

O Ministério da Saúde ainda não tem uma data definida para a finalização do plano de vacinação contra a covid-19 na população brasileira. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Arnaldo Medeiros, a estratégia de imunização em massa só será finalizada após o primeiro registro de vacina na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A afirmação ocorreu ontem, durante entrevista coletiva do Ministério da Saúde sobre as ações de combate à Aids no país. “É extremamente fundamental pensarmos que o plano de vacinação contra a covid-19 só ficará pronto definitivamente quando tivermos uma vacina, ou mais de uma vacina que esteja registrada na Anvisa. E, pelo óbvio, para isso ela precisa mostrar seus dados de segurança e eficácia para a população brasileira”, disse.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Até o momento, nenhuma empresa entrou com pedido de registro de uma vacina contra o novo coronavírus na Anvisa. Por enquanto, quatro imunizantes estão no processo de submissão contínua, que acelera uma futura liberação da aplicação no país. São elas a CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo; o imunizante de Oxford/AstraZeneca; a dose produzida pelo laboratório da Johnson & Johnson; e a vacina da Pfizer/BioNTech.

A última, no entanto, foi praticamente descartada pelo Ministério da Saúde. Conforme Medeiros, o perfil da vacina desejado para fazer parte do PNI (Plano Nacional de Imunização) deve ser armazenada em temperatura estável, entre 2°C a 8°C. O imunizante desenvolvido pela farmacêutica norte-america Pfizer e o laboratório alemão BioNTech, porém, precisa ser estocado em local com -70°C.

Taxa de contágio

Após chegar a 1.30 na semana passada, o nível de transmissão do novo coronavírus caiu para 1.02 no Brasil, de acordo com a universidade Imperial College, do Reino Unido. O número significa que cada 100 brasileiros infectados transmitem o vírus para outras 102 pessoas. Apesar de ter diminuído, a taxa ainda é considerada alta. No começo do mês, ela estava em 0.68.