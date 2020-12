“Não sabia que era para crianças com câncer”, diz ladrão ao devolver o roubo

Um ladrão ainda não identificado devolveu nesta quarta-feira uma sacola com 41 mechas de cabelos que havia roubado no último sábado de um carro no pátio do Hospital das Clínicas de Porto Alegre.

As mechas de cabelos seriam doadas para o hospital, que atende crianças com câncer.

As câmeras de segurança do local mostraram um homem arremessando uma sacola por cima do muro na madrugada desta terça-feira.

Junto da sacola, um bilhete escrito pelo próprio ladrão: “Peço desculpa pelo fato ocorrido, não sabia que era pras crianças com câncer. Entregar na recepção do Hospital de Clínicas".

LEIA TAMBÉM:

Além da sacola, o ladrão levou o estepe do carro, o rádio, mochilas com roupas e até mesmo o frasco de álcool gel que estava dentro do veículo. Esses itens, no entanto, não foram devolvidos. (Com G1)