Energia elétrica fica mais cara e Bolsonaro cita risco de apagão

A conta de energia elétrica fica mais cara neste mês. Após promessa inicial feita em maio de que não haveria cobrança extra até o fim do ano por conta da pandemia, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou a retomada do sistema de bandeiras desde ontem. Passa a valer para este mês a cor vermelha, em seu segundo patamar, com taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumido.

É a maior escala da tabela, criada para que a tarifa possa ser aumentada em épocas de estiagem, por exemplo, em que a produção de energia fica mais cara por conta do baixo volume das hidrelétricas.

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem em suas redes sociais que a medida foi necessária para que não houvesse risco de interrupção no fornecimento para a população. “As represas estão em níveis baixíssimos. Se nada fizermos poderemos ter apagões. O período de chuvas, que deveria começar em outubro, ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício”, escreveu Bolsonaro em resposta a um comentário em sua página oficial no Facebook.

A justificativa relacionada à seca também foi apresentada pelo diretor da Aneel, Efrain Pereira da Cruz. Ele destacou “afluências críticas” nos principais reservatórios do país, no Sudeste e Centro-Oeste, além do Sul, e deterioração nos meses de outubro e novembro.

A situação implicou no acionamento de termelétricas, o que pressionou o custo de geração de energia no país. Desde setembro, houve retomada, do consumo de energia no patamar pré-pandemia, de acordo com a agência.

O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, fez apelo para que a população contribua neste momento. “Com o anúncio da bandeira vermelha patamar 2, é importante que os consumidores busquem evitar o desperdício de água e energia”, disse.

Roraima

O Ministério da Energia ainda investiga as causas do incêndio em uma subestação que motivou apagão em 13 dos 16 distritos do Amapá no mês passado. Foram 22 dias com rodízio de fornecimento.

Vamos economizar? Veja as dicas

Chuveiro elétrico

Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos

Selecionar a temperatura morna no verão

Ar condicionado

Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado

Diminuir ao máximo o tempo de utilização

Geladeira

Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

Não forrar as prateleiras

Verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação

Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras

Ferro de passar

Juntar roupas para passar de uma só vez

Separar por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

Aparelhos em stand-by

Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências

O que são as bandeiras?

Verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não tem acréscimo

Amarela: condições menos favoráveis. Acréscimo de R$ 0,01343 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido

Vermelha

Patamar 1: condições mais custosas de geração. Acréscimo de R$ 0,04169 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido

Patamar 2: condições ainda mais custosas. Acréscimo de R$ 0,06243 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido