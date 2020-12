Confundida com outra pessoa, idosa é acusada de furto em supermercado e acaba sofrendo infarto

A Polícia Civil conclui, nesta quarta-feira (02), que não houve crime no caso da idosa que infartou após ser acusada de furto no Distrito Federal.

De acordo com as informações do portal 'G1', Milta de Jesus Oliveira, de 75 anos, está internada na UTI.

Como revelado, uma operadora de caixa disse que viu Milta furtando um par de chinelos, no estabelecimento atacadista.

“Apenas após a abordagem, os seguranças perceberam que a idosa não tinha cometido o crime, por meio de análise das câmeras de segurança”, detalhou.

Logo após o ocorrido, as filhas e o neto da aposentada procuraram a delegacia. Foi quando a aposentada começou a passar mal, sofrendo o infarto.

De acordo com investigações, o dano causado contra cliente deve ser resolvido na Justiça. Como informado, ela segue na unidade hospitalar em Brasília.

