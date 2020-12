Caminho para insucesso, diz Bolsonaro sobre estender auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou pela descontinuidade de benefícios criados na pandemia, como o auxílio emergencial, após o fim do ano.

Na ala política do governo, há pressão para uma nova prorrogação das parcelas por até três meses.

Durante visita à obra de construção da Ponte da Integração, que liga o Paraná ao Paraguai, Bolsonaro afirmou: “Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Alguns querem perpetuar benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso.”

Apesar da fala, ainda não há decisão definitiva sobre seguir ou interromper o pagamento do auxílio emergencial para famílias de baixa renda. A expectativa era de que um anúncio fosse feito após as eleições municipais do domingo.

Em seu discurso, Bolsonaro falou ainda sobre a necessidade de ter “coragem” para tomar a decisão. “Pior que uma decisão até mesmo mal tomada é uma indecisão. Temos que decidir, temos que operar pelo nosso povo, pelo nosso país.”