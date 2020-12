Aumento da busca por vaga pressiona desemprego

O reaquecimento da economia e as vagas tradicionalmente abertas para trabalho temporário no fim de ano levaram mais pessoas a procurar emprego e pressionaram a taxa de desocupação. A análise é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que divulgou ontem os resultados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) especial Covid-19 para outubro. O índice de desocupados chegou a 14,1%, a maior da série histórica da pesquisa, iniciada em maio. Isso corresponde a 13,8 milhões de pessoas sem trabalho no país, uma variação de 0,1 ponto percentual na comparação com setembro (14,0%).

“Com o retorno das atividades ao redor do país, mais pessoas estão, mês a mês, pressionando o mercado de trabalho em busca de uma ocupação”, afirmou a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira.

Em outubro, houve aumento na força de trabalho, totalizando 97,9 milhões de pessoas, decorrente de uma redução da população fora da força (72,7 milhões). Já a população ocupada subiu para 84,1 milhões. Isso pode ser observado no aumento dos empregos com carteira (que totalizaram 35,1 milhões) e também da informalidade, que somou 29 milhões de pessoas. A taxa de informalidade avançou para 34,5% em outubro. No mês anterior, foi de 34,2%. “Apesar da redução da população fora da força, ainda há um contingente considerável de pessoas que não procuraram trabalho devido à pandemia ou por falta de vaga na localidade em que vivem (14,5 milhões)”, acrescentou a coordenadora da pesquisa.

Os dados do mercado de trabalho mostram, ainda, que dos 84,1 milhões de pessoas ocupadas, 94,4% não estavam afastadas do trabalho que tinham. Destes, 7,6 milhões estavam trabalhando de forma remota, uma redução na comparação com o mês anterior (8,1 milhões).