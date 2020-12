Após Criciúma, novo mega-assalto a banco e registrado no Pará

Após o assalto a quatro agências bancárias que levaram terror às ruas de Criciúma, em Santa Catarina, agora foi a vez da cidade de Cametá, no Pará, viver uma madrugada de medo. Uma quadrilha fortemente armada fez reféns e assaltou aram cinco agências bancárias na madrugada desta quarta-feira.

De acordo com moradores, pelo menos 30 homens estavam envolvidos no ataque.

O grupo atacou o quartel da Polícia Militar da cidade para destruir viaturas e impedir que a polícia fosse acionada.

Assim como o que ocorreu em Criciúma, reféns foram usados como escudos para fechar as ruas.

De acordo com os moradores, os assaltantes fugiram de barco pelo rio Tocantins.

O governador do Estado do Pará, Jader Barbalho, disse que está em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e não medirá esforços para capturar os bandidos.

URGENTE – mais um assalto a banco aterroriza uma cidade brasileira, agora no Pará, em Cametá. O Brasil hoje virou paraíso do crime organizado? pic.twitter.com/u1dZOcCfaI — Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) December 2, 2020