2020 foi pura sofrência: Marília Mendonça 'gabarita' listas dos mais ouvidos no YouTube, Deezer e Spotify

Foi um ano de sofrência. E temos a prova: os rankings dos mais ouvidos de 2020 no Brasil coroaram Marília Mendonça, que lidera as listas dos artistas dos serviços de streaming Spotify e Deezer e dos vídeos musicais mais vistos no YouTube, com “Graveto”.

O sertanejo, aliás, prevaleceu este ano. Tanto no Deezer quanto no Spotify, o top três é completado, respectivamente, pela dupla Henrique e Juliano e por Gusttavo Lima.

Essa onda vem se consolidando. Em 2019, Marília já ocupava o primeiro lugar do Spotify, seguida por Zé Neto e Cristiano. O restante do ranking, no entanto, equilibrava o gênero das violas com o funk, representado por Anitta, em terceiro lugar, e MC Kevin o Chris, em quinto.

Neste ano, o sertanejo quase engoliu o funk. Anitta despencou e agora ocupa o sexto lugar no Deezer e o sétimo no Spotify. Os colegas de Marília Mendonça dominam seis posições no primeiro serviço e sete no segundo.

Entre os sucessos do ritmo carioca que ultrapassou os limites dos estados, “Sentadão”, de Pedro Sampaio, é o único a aparecer, em décimo lugar no Spotify.

No YouTube, no entanto, o funk se deu melhor, com presença de MC Niack, Dennis & MC Don Juan e MC Marks entre os clipes mais vistos no site.

De novidade, chegou a dupla baiana Os Barões da Pisadinha, que emplacou “Basta você me ligar” e “Recairei” entre os clipes mais vistos no YouTube e garantiu um espaço privilegiado no streaming para a pisadinha, vertente do forró.

Alok, Dilsinho, Luisa Sonza e Poesia Acústica #9, representando pop, pagode e rap, são pontos fora da curva neste ano nos fones brasileiros.

Com tanta representatividade local, sobrou pouco para os gringos. Ou melhor, para as gringas. A australiana Tones and I arrasou no ranking do Deezer com o hit “Dance Monkey” em segundo lugar. Com a ajuda do “tamborzinho” de Manu Gavassi, “Don’t Start Now”, de Dua Lipa, virou hino no início da quarentena e não foi esquecida pelos ouvintes do Spotify. Confira as lista completas abaixo.

Spotify

Artistas mais ouvidos

1. Marília Mendonça

2. Henrique & Juliano

3. Gusttavo Lima

4. Zé Neto & Cristiano

5. Jorge & Mateus

6. Os Barões Da Pisadinha

7. Anitta

8. Matheus & Kauan

9. Alok

10. Maiara & Maraisa

Músicas mais ouvidas

1. “Liberdade Provisória”, Henrique & Juliano

2. “A Gente Fez Amor – Ao Vivo”, Gusttavo Lima

3. “Graveto – Ao Vivo”, Marília Mendonça

4. “Volta por Baixo – Ao Vivo”,

Henrique & Juliano

5. “S de Saudade”, Luíza & Maurílio,

Zé Neto & Cristiano

6. “Litrão – Ao Vivo”, Matheus & Kauan

7. “Barzinho Aleatório – Ao Vivo”,

Zé Neto & Cristiano

8. “Don't Start Now”, Dua Lipa

9. “Cheirosa – Ao Vivo”, Jorge & Mateus

10. “SENTADÃO”, Felipe Original,

JS o Mão de Ouro, Pedro Sampaio

Deezer

Artistas mais ouvidos

1. Marília Mendonça

2. Henrique & Juliano

3. Gusttavo Lima

4. Zé Neto & Cristiano

5. Os Barões da Pisadinha

6. Anitta

7. Jorge & Mateus

8. Wesley Safadão

9. Matheus & Kauan

10. Dilsinho

Músicas mais ouvidas

1. “Liberdade Provisória”, Henrique e Juliano

2. “Dance Monkey”, Tones and I

3. “Graveto”, Marília Mendonça

4. “A Gente Fez Amor”, Gusttavo Lima

5. “S de Saudade”, Luíza & Maurílio,

Zé Neto & Cristiano

6. “Com Ou Sem Mim”, Gustavo Mioto

7. “Cheirosa”, Jorge & Mateus

8. “Don’t Start Now”, Dua Lipa

9. “Barzinho Aleatório”, Zé Neto e Cristiano

10. “Sentadão”, Pedro Sampaio

YouTube

Vídeos musicais mais vistos

1. Marília Mendonça – "Graveto"

2. Henrique e Juliano – "Volta por baixo"

3. MC Niack – "Oh Juliana"

4. Os Barões da Pisadinha – "Basta você me ligar" (ft. Xand Avião)

5. Os Barões da Pisadinha – "Recairei"

6. Dennis & MC Don Juan – "Te prometo"

7. Poesia Acústica #9 – "Melhor Forma" (L7NNON, CHRIS, Xamã, Lourena, Cesar Mc, Djonga e Filipe Ret)

8. MC Marks – "Deus é por nós"

9. Eduardo Costa – "Ainda tô aí"

10. Luísa Sonza – "Braba"

Podcasts mais ouvidos do Brasil em 2020

1. Horóscopo Hoje

2. Café da Manhã

3. Primocast

4. NerdCast

5. Flow Podcast

6. Autoconsciente

7. O Assunto

8. Mamilos

9. Inglês do Zero

10. Filhos da Grávida de Taubaté