Um ano assombrado pelo coronavírus

Quanto tempo se passou desde que as coisas não estão mais “normais”? Agora muita gente trabalha de casa, os filhos não vão mais à escola, as festas de fim de ano estão em stand-by e muitas famílias choram suas perdas. Há exatamente um ano, a China detectava o primeiro paciente contaminado com um novo coronavírus, o então desconhecido Sars-Cov-2.

O que começou como um quadro de pneumonia em Wuhan, península chinesa, logo se espalhou pelo mundo, infectando 63 milhões de pessoas e matando outras 1,4 milhão em 191 países dos cinco continentes.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Enquanto os países se recuperam das recessões econômicas, a pior desde a Segunda Guerra Mundial, profissionais da saúde lutam todos os dias, até a exaustão, para conseguir atender pacientes que voltam, mais uma vez, às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) na segunda onda da doença.

Para Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital das Clínicas da USP, muita coisa mudou em um ano. “O mundo inteiro passou a compreender a importância de sistemas de vigilância epidemiológica e essa é uma mudança sensível que nos protegerá no futuro. Nós fomos testados e, na maioria dos países, conseguimos dar conta de um grande desafio com uma mobilização de operação de guerra, abrindo leitos e cuidando de pacientes”, disse o infectologista ao Metro Jornal.

Stanislau também é otimista com a vacina. “É realmente o grande sucesso, veja que a Inglaterra já dá notícias que ainda em dezembro deve começar a vacinar sua população. O que fica como grande desafio será a logística.”

O processo de aprovação que leva anos precisou ser agilizado com a gravidade da pandemia. Ao menos quatro laboratórios estão em fase final de liberação. Ontem, a farmacêutica norte-americana Moderna anunciou que pediu autorização de uso emergencial nos EUA antes do Natal. Resta saber se a imunização livrará o mundo de novos anos assombrados.

Linha do tempo

1 de dezembro de 2019 – A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, na China

8 a 18 de dezembro de 2019 – Além desse caso inicial, foram documentados sete outros mais tarde no período, dois deles vinculados ao Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, em Wuhan

31 de dezembro de 2019 – China contata pela primeira vez a OMS (Organização Mundial da Saúde) sobre "casos de pneumonia de etiologia [causa] desconhecida"

9 janeiro de 2020 – OMS diz que doença se trata de novo coronavírus desconhecido e acontece primeira morte na China

13 de janeiro de 2020 – Primeira morte fora da China. Morre uma mulher na Tailândia após retornar de viagem à China

15 de janeiro de 2020 – Covid-19 chega nos EUA e se espalha para mais países como França, Itália, Reino Unido e Austrália

20 de janeiro de 2020 – Comprova-se transmissão entre pessoas

23 de janeiro de 2020 – Primeiras quarentenas são impostas na China

30 de janeiro de 2020 – OMS declara surto de coronavírus

9 de fevereiro de 2020 – 34 brasileiros que viviam em Wuhan, epicentro do novo coronavírus, são repatriados. Eles ficaram de quarentena por 14 dias na Base Aérea de Anápolis, em Goiás

Brasileiros vindo da China / Pedro Ladeira/Folhapress

26 de fevereiro de 2020 – Brasil confirma primeiro caso e vírus chega a todos os continentes

9 de março de 2020 – Itália decreta lockdown e, com 9 mil casos, se torna o país fora da Ásia com mais registros e com sistema de saúde devastado. Brasil reportava 25 pacientes

11 de março de 2020 – OMS declara oficialmente pandemia de covid-19

16 de março de 2020– Farmacêutica Moderna é a primeira a iniciar testes para vacina

17 de março de 2020 – Brasil confirma primeira morte

20 de março de 2020 – Jair Bolsonaro chama a doença de "gripezinha". Nos Estados Unidos, Nova York entra em quarentena

Reprodução

22 de março de 2020 – Portaria do governo de São Paulo decreta quarentena e primeiros panelaços contra o presidente Bolsonaro começam na capital

10 de abril de 2020 – Pandemia atinge mais de 100 mil mortes no mundo

15 de abril de 2020 – Infectados passam de 2 milhões

18 de abril de 2020 – Europa registra 100 mil das 150 mil mortes no mundo e África chega a 55 vítimas

22 de abril – Casos passam de 2,5 milhões no mundo e Brasil tem 43 mil pacientes

23 de abril – Reino Unido começa a testar a primeria vacina contra a covid-19. Desenvolvida pela Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca, a expectativa era de que ela estivesse pronta em setembro

2 de maio de 2020 – Continente africano confirma 40 mil casos

9 de maio de 2020 – Brasil atinge 10 mil mortes

19 de maio de 2020 – Brasil reporta pela primeira vez mais de 1 mil mortes em 24 horas

4 de junho de 2020 – OMS se compromete em criar fundo universal de comprometimento de distribuição da vacina de covid-19 para países pobres

22 de junho de 2020 – Vacina de Oxford começa a ser testada em São Paulo

07 de julho de 2020 – Bolsonaro testa positivo

7 de agosto de 2020 – Europa começa a mirar temporada de verão e reabre viagens para turistas

28 de setembro de 2020 – Mundo ultrapassa de 1 milhão de mortos

5 de outubro de 2020 – Nova Zelândia diz que venceu a covid-19

26 de outubro de 2020 – Quatro vacinas testadas no Brasil chegam na fase final de testes. São elas: Pfizer e BioNtech, Coronavac, Universidade de Oxford e AstraZeneca e, por fim, Johnson & Johnson

28 de outubro de 2020 – Europa enfrenta segunda onda

Locais na Alemanha entraram em lockdown na terça, 20 de outubro / Lennart Preiss/Getty Images

31 de outubro de 2020 – Reino Unido volta a impor restrições para frear contágio. Alemanha, França e Itália seguem exemplo

10 de novembro de 2020 – EUA alcançam recorde e reportam 202 mil casos em 24 horas

25 de novembro de 2020 – Mundo reporta 12.785 mortes e bate recorde de vítimas em um dia

30 de novembro de 2020 – Rússia é o primeiro país a liberar a vacinação contra a covid-19 em seus hospitais

Vacina russa Sputnik 5 | / Divulgação/instituto gamaleya

*Supervisão Vanessa Selicani