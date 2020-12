Pedágios sobem a partir desta terça-feira em São Paulo

Demorou, mas chegou. Desde a meia-noite desta terça-feira (1º), os pedágios das rodovias estaduais de São Paulo estão mais caros. A atualização anual está prevista nos contratos com as concessionárias e ocorre sempre em 1º de julho.

Com a pandemia do novo coronavírus, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) optou pelo adiamento para o último mês do ano. O reajuste será de 1,88% – que é a variação do IPCA (índice oficial de inflação) entre junho do ano passado e deste ano.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, da concessionária Ecovias, o pedágio dos veículos de passeio para o litoral – cobrado só na descida para a praia – passará de R$ 27,40 para R$ 28, o mais caro de São Paulo. O mesmo valor é cobrado para os caminhões, por eixo.

Nas praças da rodovia dos Bandeirantes, da Castelo Branco e da Raposo Tavares, todas administradas pelo Grupo CCR, o reajuste será de até R$ 0,20.

Os três trechos do Rodoanel terão reajuste de R$ 0,10. Nas praças do trecho Oeste, a cobrança ficou em R$ 2,20; no trecho Sul, R$ 3,60; e no trecho Leste, R$ 2,70.

Depois que o índice de reajuste é aplicado, as concessionárias podem arredondar os preços para chegar ao valor final.

Por esse motivo, 19 pedágios não terão mudanças nos preços. Entre eles estão as praças de Diadema (R$ 2) e Eldorado (R$ 3,80) da rodovia dos Imigrantes, o ponto em Itaquaquecetuba (R$ 3,90) da rodovia Ayrton Senna e praça de São Vicente (R$ 7,60) da rodovia Padre Manoel da Nóbrega.