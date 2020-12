Festival Cultural Pangeia destaca arte feita na quebrada

O Festival Cultural Pangeia, que exibe manifestações culturais e educacionais “da periferia para a periferia”, começa hoje a sua terceira edição, totalmente online. A programação se concentra no site.

O tema deste ano é “Conexões Américas e África” e contempla todas as linguagens artísticas, com dança, música, fotografia, exposição de arte, poesia, contação de história e a estreia do Festival Internacional de Curtas Pangeia, com 12 títulos. Além da produção periférica, o festival destaca a arte de imigrantes e refugiados.

A Exposição “Origens #3” conta as consequências, na periferia, da diáspora (dispersão forçada) de povos africanos em 50 obras de seis artistas.

As atividades vão até 13 de dezembro. No dia do encerramento, destaque para apresentação de Mariama Camará, que mistura música e dança.