Estudo da USP sugere nova divisão geográfica do país

A atual divisão geográfica do Brasil em macrorregiões não é mais condizente com a realidade do país. É o que defende o geógrafo José Donizete Cazzolato, do Centro de Estudos da Metrópole na USP (Universidade de São Paulo).

Em artigo publicado na revista científica “Confins”, ele defende uma alternativa ao mapa vigente, de 1988, com uma importante mudança: a criação da região Noroeste.

O pesquisador argumenta que, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) organizou o país (com Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), a população era de 95,1 milhões e estados como Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rondônia sequer existiam como hoje conhecemos.

A criação do Tocantins, por exemplo, se deu pela transferência de um território até então goiano para o Norte. “Não se justificava a mudança, que ocorreu sem aval do IBGE ou qualquer instituição de pesquisa.”

A proximidade econômica, topográfica e cultural entre os estados Tocantins, Pará e Maranhão fazem Cazzolato sugerir uma nova região Norte, mais enxuta, mas com a adesão do Amapá. Ela ficaria à direita da Noroeste – que seria formado por Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. O Nordeste perderia apenas um estado, e Centro-Oeste, Sudeste e Sul ficariam intactos.

Reprodução

As implicações de uma nova regionalização oficial afetam todos os brasileiros, já que o planejamento orçamentário, as políticas públicas e toda a gestão do país baseiam-se nestas repartições.

O pesquisador argumenta que a proposta garantiria maior respeito às divisões entre os biomas, separando uma área exclusivamente amazônica (o Noroeste) da transição entre Amazônia e Cerrado (no novo Norte e Centro-Oeste).

A mudança também reconfigura as relações econômicas entre os estados: “O Maranhão deixa de ser a 4ª força econômica e política do Nordeste para ser a segunda da nova região Norte, e o Tocantins deixa de ser um mero apêndice de uma região gigantesca para ocupar um lugar mais central.”

Para substituir a formatação atual, no entanto, a proposta de Cazzolato teria de ser abraçada pelo próprio IBGE ou instituída por lei – iniciativa que deve partir do Congresso ou do Poder Executivo. O geógrafo acredita que as informações trazidas pelo novo Censo, encomendado para 2020, representam uma oportunidade de fazer o ajuste.

*Supervisão Luccas Balacci