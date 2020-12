Cartinhas para o Papai Noel enviadas pelos Correios têm campanha virtual

Dezembro finalmente chegou e trouxe o espírito natalino junto. Pisca-pisca, árvore de Natal, e sonhos, muitos sonhos fazem parte desta época do ano. Mas em cenário de pandemia, algumas coisas mudaram.

Por causa do distanciamento social como forma de prevenção ao coronavírus, a tradicional campanha dos Correios, em que crianças escrevem cartinhas pedindo presentes ao Bom Velhinho, também se adaptou ao “novo normal”. Nesta edição, a carta precisa ser cadastrada no blog do Papai Noel, e não levada a uma agência dos Correios.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Moradores da cidade de Diadema, na Grande São Paulo, os irmãos Maitê, de 4 anos, e Cauê, de 8, não perderam tempo e já escreveram seus pedidos para o Papai Noel. “Eu pedi um boneco de super-herói”, afirmou Cauê. Maitê, que diz adorar o Natal e gostar muito das festas de fim de ano, pediu uma boneca.

Para o pai das crianças, o músico Luciano Maia Reis, de 45 anos, o Natal tem um significado importante para a família e, neste ano, será ainda mais celebrado como forma de esperança de dias melhores em meio à pandemia.

“Eles (Maitê e Cauê) acreditam no Papai Noel. E aqui em casa nós sempre incentivamos ter o espírito natalino, que é algo muito bonito”, disse.

De acordo com a coordenadora da campanha em São Paulo, Marta Maria Manassero, cerca de 50 mil crianças da capital paulista e da Região Metropolitana de São Paulo foram beneficiadas na campanha de 2019. Ela explica que o projeto vai muito além do presente material.

“A campanha existe há 31 anos. E ao longo deste tempo, a gente também responde as cartinhas como se fosse o Papai Noel. Seja pela resposta ou pelo presente, o maior intuito da campanha é manter o sonho da criança, a esperança e a capacidade de acreditar”, afirmou.

A campanha ocorre em todo o Brasil. Confira abaixo como fazer para cadastrar a cartinha de uma criança ou adotar um pedido e se transformar em Papai Noel em um ano tão difícil para todos.

‘Proporciono a magia do Natal para uma criança’

A administradora hospitalar Ana Cláudia Becker, de 29 anos, adota cartinhas durante a campanha dos Correios de final de ano desde 2012. Para ela, o sentimento de atender um dos milhares de pedidos é como proporcionar a magia do Natal para uma criança que precisa deste sentimento.

“No momento que você se coloca para adotar uma carta e dá um presente de Natal para uma criança que está escrevendo para o Papai Noel, você tem a oportunidade de passar toda essa coisa mágica do Natal para alguém, o que é muito importante neste momento”, disse.

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, Ana afirma que novos olhares foram descobertos, principalmente no núcleo familiar. Ela acredita que isso pode ter acontecido com outras pessoas e deve ser celebrado no Natal. “Apesar de todos os problemas, este ano também foi de muito ressignificado. As pessoas tiveram que conviver mais com os familiares. E isso é bom. O Natal também será de renovação diante dessa situação. Comemorar o renascimento, a vida. E, claro, agradecer por estarmos vivos”, explicou.

Neste ano ela ainda não escolheu o pedido que vai atender, mas vai participar. “Escolho sempre uma carta que me toca”, afirmou.

PARA CADASTRAR A CARTINHA

Pegue papel e caneta, escreva a cartinha, conte sua história para o Papai Noel e faça o pedido. Tire uma foto da carta de maneira que o Bom Velhinho consiga ler e compreender. Depois, basta clicar no botão “Cadastrar Carta”, preencher o formulário e enviar o pedido

blog dos Correios

A imagem da carta deverá estar em formato JPG ou PNG, ter no máximo 150 dpi e tamanho de até 2 Mb

São aceitas cartas de crianças da sociedade em geral de até 10 anos de idade

São aceitas cartas de crianças com deficiência, independentemente da idade

Criança em situação de vulnerabilidade social é priorizada

Apenas uma carta por criança é aceita

Seja você o Noel

Clique em “Adotar Agora” e escolha o presente de uma criança da sua cidade. Depois, prepare o presente e embrulhe com etiqueta. Para finalizar, entregue o pacote em um ponto de coleta da sua preferência, que pode ser verificado no blog.

A postagem é gratuita

Prazo para cadastrar a carta: 16/12 | Prazo para adotar e entregar um presente: 18/12