Eleições deste ano movem peças do xadrez político para 2022

Os resultados das eleições municipais deste ano mexeram no jogo político do Brasil. Líderes e representantes de todos os campos, da direita à esquerda, agora escutam a voz das urnas, fazem o balanço na ressaca da festa da democracia e se preparam para o pleito de 2022, principalmente na disputa pela presidência do país.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o líder do PDT, Ciro Gomes, e o ex-presidente Lula (PT) foram diretamente afetados pelo recado que a população mandou por meio do voto em 2020, cada um da sua forma. O tucano e o pedetista conseguiram bons resultados, enquanto Bolsonaro e Lula sofreram um duro golpe.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Na análise fria dos números, MDB, com 784 prefeituras conquistadas, PP (685), PSD (654), PSDB (520) e DEM (464) triunfaram na quantidade de prefeitos eleitos pelo Brasil, mesmo com algumas quedas acentuadas, como no caso de MDB, que perdeu o comando de 251 prefeituras no total, e PSDB, que diminuiu seu espaço com prefeito da sigla em 265 cidades.

Na analise do cientista político da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Eduardo Grin, “as eleições de 2020 servem como termômetro para o pleito de 2022”. No entanto, ele ressalta que muita articulação ainda ocorrerá nos bastidores nos próximos dois anos. Confira ao lado a análise do saldo de Bolsonaro, Doria, Ciro Gomes e Lula após as eleições municipais, baseada na entrevista com o professor da FGV.

João Doria

Com a vitória de Bruno Covas (PSDB) em São Paulo a partir de uma coligação recheada de partidos fortes do cenário brasileiro, como MDB e DEM, o atual governador paulista ganha força para ser uma alternativa do centrão para 2022. No entanto, João Doria ainda tem um caminho longo para se consolidar nacionalmente. Sua estratégia é ganhar notoriedade com a CoronaVac, possível vacina contra a covid-19 que está sendo produzida também pelo Instituto Butantan

Ciro Gomes

Terceiro colocado na disputa de 2018, o líder do PDT ganhou ainda mais força no Nordeste, com vitórias importantes de seu partido e do PSB na região, como em Fortaleza (CE), com Sarto (PDT), e Recife (PE), com João Campos (PSB). Além disso, o PDT emplacou a vice na chapa de Bruno Reis (DEM), eleito prefeito de Salvador (BA). Isso aproxima Ciro Gomes de uma importante sigla. Se for colocado como alternativa de centro, ele precisa de mais partidos na chapa

Jair Bolsonaro

O presidente viu seus principais aliados perderem nas grandes capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo. Diferente de 2018, quando acertou na estratégia no pleito presidencial ao se colocar como antipetista, a análise é que Bolsonaro errou ao declarar apoio nas eleições municipais. Agora, o presidente terá de correr contra o tempo para encontrar um partido até 2022. Além disso, precisa controlar a crise de saúde do coronavírus e achar uma solução para o desemprego

Lula

Após ser “varrido” das prefeituras nas eleições de 2016, o PT, do ex-presidente Lula, sofreu outra grande derrota este ano. A sigla diminuiu de 254 para 183 prefeituras. Além disso, é a primeira vez que o partido não elege prefeito em capitais desde a redemocratização. Diante deste cenário, a análise é que o PT precisa se renovar e deixar o protagonismo de lado. Quando optou pela candidatura como vice, na chapa de Edmilson Rodrigues (PSOL), em Belém (PA), a vitória ocorreu

“Os resultados das eleições mostram que a população cansou da polarização com falta de civilidade, que trata um adversário político como inimigo e que não tem princípios na disputa”

Eduardo Grin, Cientista político da FGV