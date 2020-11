Outra nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil

Uma nova nuvem de gafanhotos foi detectada na última sexta-feira nas cidades argentinas de Campo Viera e Itacaruaré, cidades próximas a fronteira do Rio Grande do Sul.

Os gafanhotos foram encontrados em três fazendas e atacaram lavouras de erva-mate.

Técnicos do governo argentino disseram, porém, que essa espécie é diferente da registrada em agosto. Essa espécie de gafanhoto é chamada de tucura (Zoniopoda tarsata) e não se locomove por grandes distâncias.

As nuvens de gafanhotos vêm sendo monitoradas desde o início do ano. Em agosto, eram 9 grupos de insetos que viajavam no fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil.

Um engenheiro agrônomo da cidade de medida postou um vídeo onde mostra as características peculiares desse inseto. (Com G1)

Veja: