Recém-nascida é abandonada dentro de caixa de sapato em lixeira de prédio

Uma bebê recém-nascida foi encontrada dentro de uma caixa de sapato na tarde deste sábado, no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na lixeira de um prédio por um catador de material reciclável.

Uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e encontrou a criança ainda com vida. De acordo com os socorrista, a bebê é prematura, nasceu por volta da 28ª semana de gestação, e respirava com muita dificuldade quando foi encontrada.

Dentro da caixa de sapato, a menina estava coberta por um pano e ainda suja de sangue do parto, que os socorristas avaliaram ter sido feito poucas horas antes.

Ela foi entubada e levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal do hospital local, onde permanece internada.

As câmeras de segurança local foram analisadas pela polícia, que já tem imagens de suspeitos. (Com G1)