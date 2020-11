Salve e cobre: as promessas de Bruno Covas para novo mandato em São Paulo

Eleito vice-prefeito em 2016 na chapa com João Doria (PSDB) e alçado ao posto de prefeito em 2018 quando este partiu para o governo do estado, Bruno Covas (PSDB) foi reeleito prefeito de São Paulo, agora em voo solo, e seguirá no comando da capital por mais um mandato.

O Metro separou uma série de promessas feitas pelo candidato vencedor em seu plano de governo. Guarde-as e passe a cobrá-las!

Zerar a fila em creche , com o uso de unidades filantrópicas e privadas, e garantir vaga para os filhos de todas as mulheres que fizerem o pré-natal no programa Mãe Paulistana.

, com o uso de unidades filantrópicas e privadas, e garantir vaga para os filhos de todas as mulheres que fizerem o pré-natal no programa Mãe Paulistana. Distribuir 465 mil tablets com internet para alunos do ensino fundamental e concluir obras de 12 CEUs.

com internet para alunos do ensino fundamental e concluir obras de 12 CEUs. Construir seis UPAs , transformar um hospital em unidade de referência para moradores de rua e outro em referência para pacientes que precisam de cuidados prolongados.

, transformar um hospital em unidade de referência para moradores de rua e outro em referência para pacientes que precisam de cuidados prolongados. Ampliar o serviço de telemedicina com a capacitação de 60 mil profissionais para a realização do atendimento a distância.

com a capacitação de 60 mil profissionais para a realização do atendimento a distância. Criar 49 mil empregos diretos a partir de novo programa de construção de moradia popular.

diretos a partir de novo programa de construção de moradia popular. Criar áreas 24 horas em cada macrorregião da cidade para estimular o comércio e o setor de serviços .

. Entregar 70 mil moradias populares , parte financiada com investimento privado, e urbanizar favelas para melhorar a infraestrutura de núcleos que reúnem mais de 14 mil famílias.

, parte financiada com investimento privado, e urbanizar favelas para melhorar a infraestrutura de núcleos que reúnem mais de 14 mil famílias. Construir corredor de ônibus no modelo BRT na avenida Aricanduva e implantar o Aquático, sistema de transporte por barcos nas represas com uso do Bilhete Único.

no modelo BRT na avenida Aricanduva e implantar o Aquático, sistema de transporte por barcos nas represas com uso do Bilhete Único. Ampliar a malha cicloviária para que alcance até 650 quilômetros e seja mais integrada com os outros modais.

para que alcance até 650 quilômetros e seja mais integrada com os outros modais. Revitalizar equipamentos culturais em toda a cidade, como bibliotecas, e valorizar e ampliar a Virada Cultural.

em toda a cidade, como bibliotecas, e valorizar e ampliar a Virada Cultural. Instalar 12 mil equipamentos para a vigilância das escolas .

. Triplicar o uso de drones para monitorar áreas com risco de desastres e emergências.

para monitorar áreas com risco de desastres e emergências. Trocar 600 mil lâmpadas e criar 20 mil novos pontos de iluminação pública .

. Contratar mil guardas e intensificar o uso da Guarda Civil Municipal na prevenção da violência.

Números da eleição em São Paulo