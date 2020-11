Primeira parcela do 13º salário tem até hoje para ser paga

A notícia é boa para o bolso dos trabalhadores: hoje é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo para os empregadores depositarem metade do valor teve início em fevereiro e se encerra hoje. A segunda parte, desta vez com os descontos trabalhistas, precisa ser depositada até dia 20 de dezembro. Como a data cai em um domingo, o pagamento deve ser adiantado para o dia 18, uma sexta-feira.

Têm direito ao benefício empregados urbanos, rurais e domésticos com carteira assinada. Ficam de fora os estagiários, sócios que recebem pró-labore, cooperados e autônomos. O 13º neste ano será menor para quem passou por suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia. O Ministério da Economia recomendou o pagamento proporcional aos meses trabalhados – entenda melhor na arte ao lado.

Quem não se enrolou em dívidas tem a possibilidade de planejar melhor como utilizará o dinheiro. O financista do 1Bilhão Educação Financeira Fabrizio Gueratto conta que o ideal é guardar primeiro parte do valor, e não esperar para ver o que vai sobrar. “O bom é separar pelo menos 30% desse extra, mas o ideal mesmo seria uns 50%. Quanto ao resto, serviria para pagar alguma conta, comprar os presentes de fim de ano ou adquirir algum desejo pessoal”, orienta.

Outra dica é pensar nas despesas extras do início de ano, como IPTU, IPVA e material escolar, por exemplo. Se o desejo neste ano é aproveitar o 13º para fazer um investimento além da poupança, o economista lembra que não há uma opção considerada “a ideal”. “O que a gente tem que pensar sempre é em como montar uma carteira diversificada, começando pela reserva de emergência. Por conta do coronavírus, todo mundo pode perceber a importância de montar uma reserva de dinheiro com o valor de seis meses a um ano de sua renda mensal para, só depois disso, começar a diversificar a carteira.”

Uma boa opção para quem quer começar são os investimentos com liquidez diária e de renda fixa. “Como, por exemplo, um fundo DI, Tesouro Selic ou mesmo o CDB de algum banco médio, que geralmente paga mais”, diz Gueratto.

Entenda o benefício do 13º salário

Pagamento do 13º salário será diferente para quem teve suspensão do contrato.

> Como é feito o cálculo?

A gratificação corresponde a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente. É como se seu salário fosse dividido em 12 e cada mês trabalhado correspondesse a uma parcela. O mês é computado quando o trabalhador realiza jornada em 15 dias ou mais

> Quem tem direito?

Todos os trabalhadores com carteira assinada, rurais, urbanos e domésticos; os beneficiários da Previdência Social e aposentados, os beneficiários de pensão da União, Estados e municípios

> Como fica para quem teve redução de jornada e salário?

Não há alteração para o cálculo de meses trabalhados. As empresas devem respeitar o valor integral do salário

> Como fica para quem teve suspensão do contrato?

Os meses em suspensão não são contados, ao menos que tenha realizado jornada em 15 dias ou mais no mês. Se o trabalhador recebe R$ 2 mil, por exemplo, e ficou dois meses com o contrato suspenso, ele terá desconto de R$ 333 e receberá como 13º o valor de R$ 1.667

Fonte: Ministério da Economia