Polícia de SP prende falsa grávida com melancia com blocos de cocaína

A Polícia Militar do 23° Batalhão da cidade de Guará, localizada no interior do estado de São Paulo, deteve uma mulher hoje (30) que transportava uma melancia sem fundo, com 4 tijolos com pasta base de cocaína, tendo um total de aproximadamente 2kg.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo em sua página do Facebook, a equipe de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) recebeu a denúncia de que uma mulher estaria levando o conteúdo (as drogas) para o estado do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem e revista, os oficiais suspeitaram de uma mulher que estava supostamente grávida, porém logo constataram que tratava-se de uma farsa.

Após identificarem a barriga falsa e o conteúdo, a mulher acabou confessando o crime e disse que obteve as drogas no Paraguai e que teria como destino o estado do Rio de Janeiro.

Por fim, a mulher foi detida e de acordo com detalhes revelados, conduzida ao Plantão Policial de Guará.

