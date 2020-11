Nova York muda estratégia e reabre escolas dia 7

Todas as escolas primárias públicas da cidade de Nova York podem voltar a receber alunos cinco vezes por semana a partir de 7 de dezembro, anunciou ontem o prefeito democrata Bill de Blasio. A nova medida foi divulgada em meio a críticas à prefeitura sobre a cidade estaria priorizando atividades econômicas ao ensino e bem-estar das crianças.

“Aconteça o que acontecer à frente, queremos que este seja o plano”, disse de Blasio em entrevista coletiva ao dizer que agora é possível saber a segurança das escolas para evitar o contágio. “Sabemos o que não sabíamos durante o verão, sabemos o que funciona por experiência real”, completou o prefeito.

O democrata disse ainda que escolas de ensino fundamental e médio permanecem fechadas, mas sinalizou que pode revisar a maneira como Nova York tem administrado o ensino de adolescentes. A metrópole possui o maior complexo educacional dos Estados Unidos, com

1,1 milhão de estudantes.

Para viabilizar a reabertura de escolas primárias, de Blasio explicou que a prefeitura de Nova York abandonará o limite de 3% de positividade de testes de covid-19. De acordo com o jornal New York Times, as escolas tiveram taxas de positividade de teste extremamente baixas durante as oito semanas em que estiveram abertas no outono do Hemisfério Norte.

Trump dá entrevista pela 1ª vez

Em sua primeira entrevista após o pleito que elegeu Joe Biden, Donald Trump afirmou ontem, sem evidências, que o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA podem estar envolvidos em uma suposta fraude eleitoral. O discurso foi acatado pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ontem, após votar no Rio, Bolsonaro afirmou, sem provas, que “tem fontes e elas dizem que teve muita fraude” na eleição norte-americana.