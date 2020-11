Explosão de vulcão faz Indonésia evacuar milhares de moradores

O vulcão Lewotolo, na Indonésia, explodiu e projetou uma coluna de fumaça e cinzas de mais de 4 km de altura, provocando o fechamento do aeroporto e a evacuação de mais de 4 mil pessoas.

As autoridades do país criaram uma zona de proibição de 4 quilômetros ao redor do vulcão, que fica na província das Ilhas Sonda Oriental, no sul do arquipélago.

Todos os habitantes das ilhas vizinhas foram alertados para que busquem proteção contra os gases e as cinzas vulcânicas.

Todos os voos foram suspensos na região e até o momento não há informações sobre mortos e feridos.