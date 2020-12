'Desafio do coronavírus': influencer lambe assento de vaso sanitário no banheiro de um avião

Uma mulher causou revolta nas redes após por um vídeo lambendo o assento do vaso sanitário do banheiro de um avião para o ‘desafio do coronavírus’.

Segundo o The Sun, o caso aconteceu nos Estados Unidos no início da pandemia, mas voltou a ser falado agora, depois que outras pessoas a imitaram.

No fim de março, a influencer Ava Louise, de 22 anos, postou o vídeo no TikTok com a legenda: “concluindo o desafio do coronavírus.” Após lamber o assento, ela ainda pode ser vista fazendo o ‘V’ de vitória com os dedos das mãos, além de um beicinho para a câmera.

O vídeo, que foi repostado em diferentes plataformas, já foi visto milhões de vezes. Apesar de ter atraído alguns imitadores, Ava é duramente criticada na maioria dos comentários, que a chamam de ‘irresponsável’.

VEJA MAIS:

◦ Vídeo assustador: peixe com rosto humano é avistado na China

◦ Mão de homem é destruída por infecção transmitida por frutos do mar crus

"Eu estava, tipo, realmente irritada que o ‘corona’ estava recebendo mais atenção do que eu." – Declarou Ava, após a repercussão negativa de seu vídeo.

Até agora, mais de 266 mil pessoas morreram nos Estados Unidos vítimas da Covid-19, sendo o país recorde no número de mortes relacionadas à doença. O Brasil aparece em segundo lugar, com mais de 170 mil, até o momento.