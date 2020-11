Bruno Covas é reeleito em São Paulo e faz apelo por moderação

Eleito vice-prefeito em 2016 na chapa com João Doria (PSDB) e alçado ao posto de prefeito em 2018 quando este partiu para o governo do estado, Bruno Covas (PSDB) foi reeleito prefeito de São Paulo, agora em voo solo, e seguirá no comando da capital por mais um mandato.

O tucano alcançou 59,38% dos votos válidos contra 40,62% do candidato Guilherme Boulos (PSOL), que assumiu a liderança da esquerda nestas eleições e ocupou no segundo turno o lugar que historicamente sempre coube ao PT na polarização com o PSDB.

Ao votar no domingo (29), Covas prometeu que cumprirá os quatro anos de governo. “Quero ser reeleito para entregar o cargo no dia 1º de janeiro de 2025.” Favorito desde o início da corrida eleitoral, Covas venceu o primeiro turno explorando na sua campanha a imagem de político experiente e gestor eficiente.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A estratégia foi intensificada no segundo turno contra Boulos, que surgiu no cenário político como militante dos movimentos de moradia e ainda não ocupou nenhum cargo público. O slogan de Covas, “Força, Foco, Fé”, lembrava que esses sentimentos, associados à experiência e à eficiência, serão necessários para vencer a grande crise provocada pela pandemia do coronavírus – e os impactos que ainda irão surgir até o fim dela.

Indiretamente, a mensagem também aludia à condição do próprio prefeito, que foi diagnosticado em 2019 com câncer na região do abdome e tem feito o tratamento com sucesso. No meio do caminho, ainda contraiu a covid-19 e se recuperou.

Outra imagem presente na campanha de Covas foi a do avô Mario Covas, ex-prefeito da capital e ex-governador do estado, sempre citado como uma inspiração, mas que também lhe transfere capital político.

Para o cientista político e comentarista do Grupo Bandeirantes Antonio Lavareda, a eleição em São Paulo apresentou dois novos personagens para a política nacional com potencial de liderança. “Um mais ao centro, Covas, que ganha musculatura própria, e outro à esquerda, Boulos, que deverá receber mais atenção.”

Análise: Vitória do campo democrático

"O segundo turno em São Paulo foi uma vitória do campo democrático. Tirando um ou outro atropelo, Covas e Boulos fizeram uma disputa propositiva e arejada, em bom nível, diferentemente da política que tem sido feita em outros planos e que também foi vista nas últimas eleições. Ambos representam um sinal positivo no PSDB e o no PSOL. São jovens que defendem programas de governo e o debate de ideias, e que vão contra o ambiente político deteriorado pelo discurso de negação dos partidos e da própria prática política. Os dois já despontam como líderes de expressão nacional e isso é alvissareiro do ponto de vista das perspectivas que se abrem. Agora como prefeito eleito, Covas – que teve a sua imagem muito vinculada ao Doria –, finalmente tem a chance de mostrar a sua marca na prefeitura. Acredito que essa marca já começou a ser vista na forma como o prefeito tem enfrentado a pandemia, com coragem. Inevitavelmente, ele também já sai dessa eleição cotado para concorrer ao governo do estado como um pré-candidato natural. No sistema político que temos no Brasil, com uma eleição a cada dois anos, jovens lideranças são sempre reclamadas."

Rogério Baptistini

Professor de Sociologia da Universidade Mackenzie e pesquisador do laboratório de Política e Governo da Unesp (Universidade Estadual Paulista)

Números da eleição em São Paulo