Antes colorido, Beco do Batman fica preto em protesto pela morte de NegoVila, baleado por PM

Tradicional reduto cultural na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, o Beco do Batman teve seus famosos grafites que haviam sido pintados por vários artistas cobertos de tinta preta em sinal de protesto pelo assassinato do artista plástico Wellington Copido Benfati, o NegoVila Madalena, de 40 anos, e também para homenageá-lo.

Benfati foi morto por um policial militar à paisana no último sábado, durante uma discussão. Testemunhas disseram à polícia que NegoVila tentou apartar a briga de um amigo e acabou revidando um soco que levou.

Ainda segundo as testemunhas, o PM sem uniforme atirou no artista quando ele já estava caído no chão e não representava nenhum risco.

LEIA TAMBÉM:

O sargento PM Ernest Decco Granaro, de 34 anos, responsável pelo tiro, foi preso em flagrante por outros policiais militares e foi indiciado por homicídio. Na delegacia, ele alegou legítima defesa.

Os policiais que o dominaram disseram que ele apresentava dificuldade para falar e sinais de embriaguez quando foi detido.

Quero expressar meus sentimentos para a família e os amigos de Wellington Copido Benfati, o NegoVila Madalena, morto por um policial militar no último sábado. O Beco do Batman amanheceu nesta segunda-feira pintado de preto em sinal de luto e protesto pela sua morte. pic.twitter.com/SwLU9NmUid — Eduardo Suplicy (@esuplicy) November 30, 2020