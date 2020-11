Filha de Jennifer Lopez segue o exemplo da mãe e usa um vestido estiloso feito de camisa branca

Emme, filha de Jennifer Lopez e Marc Anthony, aos 12 anos é uma sensação no mundo da moda. A jovem a poucos meses atrás surpreendeu ao mostrar seu novo corte bob, com o qual ela mostra seus cachos com perfeição.

Além disso, recentemente ela encantou com um look simples, mas elegante, seguindo os passos de sua mãe. Emme e seu irmão Max tiveram uma participação especial no Peoples Choice Awards, onde a celebridade foi premiada com o "Ícone do Povo", e enviaram uma mensagem de orgulho e celebração à mãe.

Foi lá que a adolescente deslumbrou ao posar sentada, de pernas cruzadas, e com um vestido camisa branca de mangas compridas com o qual ficou elegante e sofisticada, seguindo os exemplos de moda da mãe.

Seu cabelo ficava natural com seus cachos perfeitos, destacando sua beleza, e ao mesmo tempo simples, porque ela usava apenas um único brinco, e estava perfeita.

"Meu Deus, não dá para acreditar como ela é grande", "Emme é linda e com aquele vestido ela fica divina", "Tão elegante quanto a mãe, sim ela aprendeu", "Não há dúvida que ela é filha de JLo, ela tem bom gosto em fashion "," Adorei o look da Emme "e" A Emme parece muito elegante e linda ", foram algumas das reações nas redes.

