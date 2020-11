Presa, filha do cantor Belo disse que aceitou trabalho por que precisava de dinheiro

Isadora Vieira, filha do cantor Belo, foi presa no último dia 10 de novembro acusada de participar de uma quadrilha que aplicava o golpe do Motoboy.

A organização criminosa usa uma série de artifícios para induzir as vítimas a repassarem dados bancários aos criminosos. Uma vez de posse dos dados, ela consegue que as vítimas entreguem seus cartões de banco a motoboys enviados para seus endereços. Os cartões são usados para compras e saques pela quadrilha.

Na delegacia, Isadora disse que aceitou o trabalho por que estava com muitas dívidas e precisava de dinheiro com urgência. Seu papel na organização era coletar os dados das futuras vítimas para os golpistas, de acordo com o Jornal Extra.

Ela e 11 mulheres foram presas em um apartamento que funcionava como uma central de telemarketing da quadrilha.

A filha de Belo alegou, no entanto, que não sabia o que seria feito com as informações que ela coletava, mas tinha imaginado que poderia ser algo ilegal.

Pelo trabalho, ela ganhava moradia e uma ajuda de custo de R$ 600, pois tinha pouco mais de 1 mês de trabalho e estava em fase de aprendizado, e que o dinheiro era uma renda extra.