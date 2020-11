Meu projeto para São Paulo: Veja propostas de Bruno Covas e Guilherme Boulos para a cidade

Como nos jogos de montar, as diferentes áreas da cidade – saúde, educação e segurança, entre outras – precisam trabalhar como peças que se encaixam para que juntas funcionem melhor e se desenvolvam. Pensar no formato dessas peças é a principal tarefa do próximo prefeito, que será escolhido com o seu voto no domingo. Veja abaixo algumas das propostas que estão nos planos de governo dos candidatos que disputam o segundo turno na capital. Compare e analise.

BOULOS

Publimetro

HABITAÇÃO

Planeja construir 100 mil moradias populares em programa de mutirão e elaborar planos de bairros para corrigir as carência de infraestrutura de forma local. Também promete criar programa de gestão de risco contra deslizamentos e enchentes e regularizar ocupações em prédios públicos no centro

TRANSPORTES

Promete auditar e renegociar os contratos de modo a implementar a tarifa zero, começando pela gratuidade para jovens com até 24 anos e desempregados. Projeta construir ciclovias e integrá-las entre si e com terminais de ônibus e estações de metrô e criar linhas de ônibus que circulem nos bairros no período noturno

CULTURA E ESPORTES

Propõe destinar até 3% do Orçamento para a cultura até 2024, reabrir as Casas de Cultura e reconhecer e consolidar as ocupações culturais, com isenção de IPTU. Também prevê criar equipes esportivas nos Centros de Cidadania LGBTI+ e instalar academias adaptadas para pessoas com deficiência nas praças

EMPREGO

O plano de governo fala em criar o Renda Solidária, programa de transferência de renda para as famílias mais vulneráveis, e de abrir frentes de trabalho para empregar mão de obra em tarefas como limpeza urbana e zeladoria. Além disso, projeta canais de financiamento e créditos para pequenos empreendedores

EDUCAÇÃO

Prevê destinar 31% da arrecadação para manutenção e desenvolvimento do ensino e universalizar o acesso à internet em todas as escolas. Também promete zerar a fila de espera por vagas nas creches e reverter, gradativamente, os processos de privatização, terceirização e conveniamento na educação

SAÚDE

Projeta intensificar os atendimentos médicos não presenciais por centrais de teleatendimento e reduzir para o prazo máximo de um mês a realização de exames e procedimentos na rede pública. Também prevê criar a Faculdade de Medicina Municipal para formar médicos oriundos da periferia

SEGURANÇA

Prevê retomar o programa De Braços Abertos em áreas com alta concentração de usuários de drogas, para tratá-los com políticas de redução de anos. Projeta instalar bases comunitárias da GCM nas periferias e abrir concurso para contratar 2 mil guardas nos próximos quatro anos, com preferência para mulheres e negros

COVAS

Publimetro

HABITAÇÃO

A proposta é entregar, gradualmente, 70 mil moradias populares, parte financiada com investimento privado, e realizar ações de urbanização em favelas para melhorar a infraestrutura de núcleos que reúnem mais de 14 mil famílias

TRANSPORTES

O plano de governo prevê a construção de corredor de ônibus no modelo BRT na avenida Aricanduva, criar o Aquático, sistema de transporte por barcos nas represas com uso do Bilhete Único, e ampliar a malha cicloviária para que alcance até 650 quilômetros e seja mais integrada com os outros modais

CULTURA E ESPORTES

Propõe revitalizar equipamentos culturais em toda a cidade, como bibliotecas, e valorizar e ampliar a Virada Cultural. Também planeja estimular ações de economia criativa para o desenvolvimento do esporte

EMPREGO

Planeja criar 49 mil empregos diretos a partir de um novo programa de construção de moradia popular e estimular o comércio e o serviços com a abertura de uma área 24 horas em cada macrorregião da cidade. Também fala em criar zonas de flexibilização tributária para atrair empresas.

EDUCAÇÃO

Promete zerar a fila em creche, com o uso de unidades filantrópicas e privadas, e garantir uma vaga para os filhos de todas as mulheres que fizerem o pré-natal no programa Mãe Paulistana. Prevê distribuir 465 mil tablets com internet para alunos do ensino fundamental e concluir as obras de 12 CEUs

SAÚDE

Prevê construir seis UPAs, transformar um hospital em unidade de referência para moradores de rua e outro em referência para pacientes que precisam de cuidados prolongados. Planeja ampliar o serviço de telemedicina com a capacitação de 60 mil profissionais para a realização do atendimento a distância

SEGURANÇA

Projeta instalar 12 mil equipamentos para a vigilância das escolas e triplicar o uso de drones para monitorar áreas com maior risco de desastres e emergências, além de trocar 600 mil lâmpadas e criar 20 mil novos pontos de iluminação pública. Também promete contratar mil guardas e intensificar o uso da GCM na prevenção da violência