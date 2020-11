Jovem que atropelou a matou ciclista em São Paulo vai responder por homicídio doloso

A Justiça de São Paulo acatou o pedido da promotoria e reclassificou a acusação contra o jovem acusado de atropelar a cicloativista Marina Harkot para homicídio doloso com dolo eventual (no qual se assume o risco de matar). Com a decisão, José Maria da Costa Júnior, de 34 anos, pode enfrentar o júri popular.

Marina foi atropelada em 8 de novembro quando andava de bicicleta em Pinheiros. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro e a vítima morreu no local.

Após ficar por 2 dias foragido, Costa Júnior se apresentou à polícia e foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e fuga do local sem prestar socorro.

Investigações mostraram que Costa Júnior havia bebido naquela noite e dirigia em alta velocidade, como mostrou as câmeras de segurança do local.

De posso das novas informações, o Ministério Público solicitou que a Justiça acatasse a tese do homicídio doloso

Além de José Maria, dois outros passageiros que estavam com ele no dia do atropelamento também foram indiciados.

A estudante Isabela Serafim e o auxiliar de escrevente de cartório Guilherme Dias da Mota, ambos de 21 anos, responderão por omissão de socorro.