Fies: último da para se inscrever para vagas remanescentes

Estudantes interessados em tentar conseguir uma das vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) tem até esta sexta-feira para fazerem a inscrição.

As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no processo seletivo, por desistência de candidato aprovado ou pela falta de documentação na hora de contratar o financiamento.

Estão sendo oferecidas 50 mil vagas remanescentes neste semestre, de acordo com o MEC (Ministério da Educação e Cultura).

Para se inscrever no Fies, o candidato deve ter participado do Enem a partir de 2010 e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

A inscrição deve ser feita pelo site do Fies (clique aqui).