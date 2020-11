A dois dias da eleição, pesquisa mostra que Covas tem 47% dos votos e Boulos, 40%

Reduzida a apenas duas semanas em função da pandemia do novo coronavírus, a campanha de segundo turno mais curta da história está chegando ao fim. A dois dias da votação, Bruno Covas (PSDB) segue na liderança pela Prefeitura de São Paulo, mas é acompanhado cada vez mais de perto por Guilherme Boulos (PSOL).

Divulgada ontem, pesquisa Datafolha mostrou que o tucano tem 47% das intenções de voto enquanto o psolista marca 40%. A diferença, que era de 13 pontos percentuais na largada, com Covas com 48% e Boulos com 35%, agora está em sete pontos.

Desde a pesquisa de terça-feira, o cenário pouco se alterou. Covas oscilou um ponto para baixo e Boulos se manteve no mesmo patamar. O grupo que dizia votar em branco ou nulo também se estabilizou em 9% e os indecisos oscilaram de 3% para 4%. Na contagem dos votos válidos – que desconsidera brancos, nulos e indecisos – Covas tem 54% e Boulos, 46%.

Quando perguntados sobre a convicção do voto, 15% dos entrevistados disseram que ainda podem mudar.

Debate foi produtivo e cordial

Assim que foi decretado o fim do primeiro turno, a campanha se iniciou rapidamente e, para nossa surpresa, com cordialidade, sem desrespeito ou acusações. Isso se explica, também, pelo fato de o governo federal não ter tido espaço na campanha. Sem a nacionalização, o debate priorizou os temas da cidade. Mas quando Boulos começou a subir nas pesquisas e Covas apresentou sinais de queda, a temperatura se elevou e esse bom debate sobre a cidade foi reduzido. A campanha de Covas passou a dar ênfase a um suposto radicalismo de Boulos, o associando ao comunismo. Os apoiadores de Boulos buscaram diminuir Covas por meio do seu vice, o que não pode se transformar na sua principal agenda. A campanha perdeu um pouco a mão, mas ainda assim não descambou para ofensas – muito comuns em eleições anteriores. Com mais tempo em casa, o eleitor teve mais oportunidades para confrontar as candidaturas. Foi uma campanha curta, intensa, e que restaurou a cordialidade e um debate produtivo que há muito tempo não se via.

Serviço

O você precisa saber sobre o dia da votação

O que mudou com a pandemia?

O uso de máscara é obrigatório. Nos locais de votação, não é permitido comer, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara. Leve sua própria caneta para assinar o livro, se possível, e higienize as mãos com álcool gel antes e depois de usar a urna eletrônica. Evite levar acompanhantes e permaneça no local apenas pelo tempo suficiente para votar, respeitando o distanciamento e sem aglomerações.

Qual o horário?

Das 7h às 17h

Neste ano, por conta da pandemia da covid-19, as seções serão abertas uma hora mais cedo. O período entre 7h e 10h é preferencial para os idosos.

Como posso votar?

Basta levar documento oficial com foto, como RG, CNH ou passaporte. O título de eleitor facilita a identificação. Quem já fez a biometria e tem o documento digital pelo app e-Título, basta o celular.

O que posso usar?

Não há proibição sobre vestir chinelos, bermudas, shorts e regatas. Não pode votar sem camisa ou em traje de banho. É proibido levar equipamentos eletrônicos até a urna. O celular deve ser deixado com o mesário. Fazer selfie é proibido e considerado um crime eleitoral.

Não votei no 1º turno, posso votar no 2º turno?

Sim. Mesmo que o eleitor não tenha votado em nenhum turno na última eleição presidencial nem no primeiro turno de 2020, ele poderá votar no segundo. Isso porque, segundo o TSE, para o título ser cancelado ou suspenso precisa ser atualizado o cadastro, o que só acontece em maio.

E se eu não votar?

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral podem justificar a ausência remotamente, pelo app e-Título, ou presencialmente em qualquer seção do país. Quem deixar para depois da votação, pode fazer a justificativa presencialmente em qualquer cartório eleitoral ou de modo online pelo e-Título ou no site do TSE. O prazo é de 60 dias e quem não justificar pode ser multado.

Quem ainda não tem o app e pretende usá-lo neste segundo turno precisa baixá-lo até as 23h59 de sábado (28). Quem baixar no domingo não terá todas as funções disponíveis