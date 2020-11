Criança vítima de roubo é assassinada por adolescente com golpes de concreto

Uma criança de 10 anos da zona rural de Abadiânia, localizada no estado de Goiás, foi assassinada por seu vizinho, um adolescente de 15 anos, para que alguns itens da casa dele fossem roubados. O crime aconteceu na última segunda-feira (23).

De acordo com informações do UOL, a criança, que não teve a identidade revelada, foi agredida até a morte em um matagal próximo da residência. Sobre o responsável do menino, a mãe, disse que não notou ocorrido, pois além de ser cega, estava escutando música em alto volume.

Isabella Joy, delegada encarregada do caso, explicou como tudo aconteceu: “Ele pediu para a criança se deitar na grama, amarrou a cabeça dela com a camiseta que ela estava usando e desferiu três pancadas com um soquete de concreto. A mãe só descobriu tudo depois que notou que alguém tinha levado a televisão de casa”.

Leia também:

O corpo da criança de 10 anos foi localizado pelo padrasto, após ouvir os gritos de desespero da mãe e sair para buscá-lo.

Não há indícios de que o crime tenha sido encomendado, segundo o que aponta a delegada, que reforçou ainda que a mãe do adolescente esclareceu que ele possui um histórico de comportamento agressivo.

Por fim, após confissão, o adolescente foi detido por crime com proximidade ao latrocínio e está agora à disposição e esperando um posicionamento da justiça.