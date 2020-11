Bolsonaro abre mão de prestar depoimento em investigação

O presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar depoimento presencial no inquérito que mira suposta interferência dele na Polícia Federal. Em petição enviada ontem ao STF (Supremo Tribunal Federal), a AGU (Advocacia-Geral da União) informou que Bolsonaro “declina do meio de defesa” de se explicar às autoridades e pede que o inquérito seja encaminhado à PF para elaboração de relatório final.

As investigações apuram acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre suposta interferência de Bolsonaro para trocar o comando da PF. Em abril, o ex-juiz da Lava Jato deixou o governo após pressão do Planalto para substituir o então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, pelo diretor da Abin, Alexandre Ramagem, um nome próximo da família presidencial.

A AGU informa que a divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril, tornada pública por ordem do então ministro Celso de Mello, “demonstrou completamente infundadas quaisquer das ilações que deram ensejo ao presente inquérito”.