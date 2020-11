Austrália e Irã fazem acordo para troca de prisioneiros

O Irã libertou a acadêmica australiana-britânica Kylie Moore-Gilbert, que cumpria 10 anos de prisão por espionagem, em troca de três iranianos detidos no exterior, informou a televisão pública.

O site da emissora estatal Iribnews não deu detalhes adicionais sobre a troca, mas postou um vídeo no qual dois homens são recebidos com honras por funcionários e algumas imagens de uma mulher com véu, que parece ser Moore-Gilbert, a bordo de um veículo.

Ela cumpria uma sentença de 10 anos, grande parte dela na notória prisão de Evin, no Irã, e fez várias greves de fome em oposição à sua condenação. Ela disse que seu estado mental estava se deteriorando com o confinamento solitário e a detenção prolongada.

A imprensa iraniana fez muito poucas referências ao seu caso e as informações disponíveis sobre ela vêm de autoridades australianas, sua família e jornais.

Segundo o jornal britânico The Guardian, ela foi presa em setembro de 2018 no aeroporto de Teerã após ter participado de um congresso acadêmico. Em cartas publicadas em janeiro pelo The Guardian e pelo Times, ela dizia ter rejeitado uma oferta dos iranianos para espionar seus serviços.

“O Irã tem usado a tomada de reféns como uma ferramenta de governo por quatro décadas. Os Guardas Revolucionários acreditam que dá resultados”, disse Karim Sadjadpour, um membro sênior do programa para o Oriente Médio no Carnegie Endowment for International Peace.