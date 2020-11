Alemanha planeja vacinar médicos antes do Natal

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou ontem que é possível que as vacinas desenvolvidas contra a covid-19 já estejam disponíveis para a Alemanha antes do Natal. Para Merkel, a dose do imunizante é uma “luz no fim do túnel” para a pandemia que já matou mais de 1,4 milhão de pessoas no mundo.

“Pode ocorrer das vacinas chegarem antes do Natal, e nós decidirmos que elas estarão à disposição das equipes médicas e sanitárias primeiro”, disse ontem a líder da Alemanha.

O país compõe a UE (União Europeia) e é beneficiada pelos acordos firmados pelo bloco. Até o momento, o grupo já reservou ao menos 2 bilhões do doses do imunizante com seis farmacêuticas diferentes.

Merkel estendeu restrições de lockdown parcial para conter a covid-19 até o dia 20 de dezembro. No entanto, as festividades do dia 24 e 25 de dezembro estão limitadas a 10 pessoas no país. “Ninguém deverá passar o feriado de Natal na solidão”, afirmou a alemã.

No Reino Unido, o premiê Boris Johnson anunciou, segunda-feira, que o país está esperançoso sobre a dose contra a covid-19 e não renovará medidas de restrição no país, que se encerram dia 2 de dezembro. Mas para o ministro de Finanças do Reino Unido, a crise em virtude da pandemia não acaba junto com a distribuição da vacina.

Rishi Sunak, disse ontem que o endividamento público do Reino Unido é insustentável e reconhece que a saída no pós-pandemia pode ser elevar os impostos na terra da Rainha.

“Assim que passarmos por isso e tivermos mais certeza sobre o cenário econômico, precisaremos olhar como podemos garantir que tenhamos um conjunto forte de finanças públicas, disse Sunak.

AstraZeneca deve ter teste global extra

O presidente da farmacêutica britânica AstraZeneca, Pascal Soriot, disse ontem que a empresa deve iniciar um teste global adicional para verificar a eficácia de vacina em desenvolvimento contra a covid-19. A possibilidade de um novo teste mundial, ao invés de acrescentar uma nova etapa no estudo atual, foi divulgada após indagações de cientistas sobre a robustez da pesquisa. Nesta semana, pesquisadores expressaram dúvidas a respeito dos resultados apresentados pela empresa. De acordo com os dados da AstraZeneca, a dose do imunizante foi 90% eficiente em um percentual de voluntários que, por um engano inicial, teriam recebido meia dose da vacina seguida por uma dose completa.