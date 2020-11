Xi Jinping parabeniza Joe Biden por vitória

O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma declaração formal parabenizando o presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, pela vitória. A declaração chinesa ocorre semanas após a confirmação do pleito contestado, sem evidências, pelo presidente Donald Trump.

Xi Jinping expressou esperança de que os dois países possam promover o desenvolvimento saudável e estável das relações por “interesses fundamentais do povo”, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua.

A China era um dos poucos países que ainda não tinha entrado em contato, por meio da presidência, para parabenizar Biden.

Agora, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que ainda não se manifestou sobre a vitória democrata, se isola junto a Vladimir Putin, líder russo, e Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte.

Nesta terça-feira, a embaixada da China no Brasil reagiu a comentários considerados “difamatórios” do deputado e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Ao mencionar a tecnologia 5G, desenvolvida pela empresa chinesa Huawei, o deputado acusou o governo asiático de espionagem.

Em 2019, o Brasil correspondia a 1,9% das exportações chinesas. Enquanto isso, a China é a principal compradora dos produtos brasileiros, cerca de 30% das importações. A Embaixada afirma que a manifestação do deputado Bolsonaro podem ter “consequências negativas”.